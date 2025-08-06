Ja wiem, że to głupi filmik, obniżający poziom wykopu. Ale ważne jest to, abyśmy piętnowali takie patusiarskie zachowanie.

Dlatego wykopałem, bo chcę to nagłośnić i wytknąć palcem złe zachowanie. Przy czym najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak to nagłośnimy, to jedyne z czym się ta patusiara spotka, to telewizja śniadaniowa i rozgłos. Pewnie za chwilę wskoczy na tiktoka, obciągnie kilka kut as ów i w chwilę potem będzie sławna i Pokaż całość