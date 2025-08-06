Pani chce być sławna.
Sytuacja z pociągu. Dialog dwóch pań i jednego Pana... Kur... No bo wiesz... Kur... Dziś kur... Ogólnie: słowo kur.. jakkamikazee
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Sytuacja z pociągu. Dialog dwóch pań i jednego Pana... Kur... No bo wiesz... Kur... Dziś kur... Ogólnie: słowo kur.. jakkamikazee
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (30)
najlepsze
Dlatego wykopałem, bo chcę to nagłośnić i wytknąć palcem złe zachowanie. Przy czym najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak to nagłośnimy, to jedyne z czym się ta patusiara spotka, to telewizja śniadaniowa i rozgłos. Pewnie za chwilę wskoczy na tiktoka, obciągnie kilka kut as ów i w chwilę potem będzie sławna i
@Artkn: Większość społeczeństwa tego nie akceptuje, ale media promują takie postawy ku radości patologicznej mniejszości.
Nie nowina, że głupi mądrego przegadał;
Kontent więc, iż uczony nic nie odpowiadał,
Tym bardziej jeszcze krzyczeć przeraźliwie począł;
@Gustaw-Lopez: Nie, to tylko jeden z efektów ubocznych powikłań po tym zabiegu. ( ͡° ͜ʖ ͡°)