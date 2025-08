USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług



Art. 5. - [Rozbieżności lub wątpliwości co do ceny] - Informowanie o cenach towarów i usług.



W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.



Szczegóły: Pokaż całość