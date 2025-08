To było całkowicie przewidywalne. Jeżeli już chcieli to wprowadzać to dodać jakiś, choćby mały, kubeł na tekstylia. Za śmieci i tak płacimy jak za zboże, więc stać ich. No ale po co, lepiej robić pseudoekologię i sprzeczne działania, czyli np. z jednej strony zniechęcamy ludzi do posiadania samochodu w mieście, ale z drugiej zmuszamy ich do z-----------a przez pół miasta na jakieś zadupie (gdzie zwykle są PSZOKi) z worem ubrań autobusem xD. Pokaż całość