Propsy za to, że płaci podatki w Polsce. Nie propsy za to, że umowy o pracę to dla niego coś jak woda święcona dla diabła, no i przede wszystkim duże potępienie za to, że walnie przyczynia się do sprowadzania rzesz LEGALNYCH migrantów do pracy, bo żal dupę ściska, żeby zapłacić Polakowi parę złotych więcej na godzinę, nawet na śmieciówce. Kolejny co maksymalizuje zyski, a uspołecznia koszty.