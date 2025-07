Jest na to prosty sposób. Poprawić prawo. Dać mężczyznom prawo do aborcji na podobnych zasadach co kobiety. Tak byśmy mogli zdecydować czy chcemy być ojcami. Kobiety mówią "my body my choice" ale jakoś są OK by decydować za mężczyzn. "My body my choice".



Zacząć karać kobiety za jawne kłamstwa w sądzie rodzinnym w celu uzyskania korzyści majątkowych.



Zacząć karać kobiety za jawne ograniczanie kontaktu z dzieckiem.



Wyrównać Pokaż całość