Mój kuzyn wyjechał ponad 20 lat temu do GB. Mieszkali w domu kolegą i ze swoimi dziewczynami. Wchodziły plazmy. Kupili tv największy jaki się dało. Kurier przywiózł ale nie mieli go czasu rozpakować z tydzień. Po tygodniu z kumplem się dogadali, że czas go ustawić. Otwierają pudełko a tam pół ekranu pęknięte. Kuzyn mówi 2k £ w plecy ale nadzieja umiera ostatnia. Dzwonią na infolinię ale tłumaczą co się stało i co Pokaż całość