Jak jesteś słaby i bezbronny to oczywiste że preferujesz zachowania "prospołeczne" - tak działa ewolucja.

Problem w tym że jak dziecko wyrasta i staje się silniejsze, to zaczyna preferować wykorzystanie swojej przewagi fizycznej względem słabszych dzieci do uzyskania dodatkowych korzyści. I tu dopiero wchodzi kwestia wychowania i przekazania dziecku pewnych wzorców społecznych - dziecko powinno się nauczyć że to że może zabrać słabszemu dziecku zabawkę nie znaczy że ma prawo to zrobić.