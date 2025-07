Pewnie wszyscy mają w dupie moje zdanie, ale mam Linuxa na wszystkich urządzeniach w domu i nie zamierzam wrócić. W związku z tym, że mam niewiele czasu wolnego używam Fedory.

99% czasu wolnego spędzonego na komputerze to gierki, a to był niegdyś jedyny powód, czemu nie chciałem Linux. Od dłuższego czasu nie czuję żadnej potrzeby powrotu do Windows