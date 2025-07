Kupiłeś produkt? A może kupiłeś program (reklamowany) jako produkt, a producent wycofał ci dostęp do licencji i nie możesz go teraz używać, i straciłeś dostęp do prac, które tworzyłeś latami? No to masz pecha. Tak wygląda dzisiejszy rynek programów komputerowych w wykonaniu wielkich tego świata.