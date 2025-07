No, to dobrze jednak, ze Herr Tusk uszczelnił granicę z Niemcami. Ci akurat nie zwrócili uwagi SG i Policji, nic dziwnego, dwóch Palestyńczyków i Libańczyk to jak Katowiczanin i dwóch Warszawiaków (a w bagażniku Krakowiak), nic co przyciąga uwagę służb. Nie to co białas z flagą Polski na koszulce i komórką w łapie.