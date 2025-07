Ile "grozi" a ile dostanie to w tym chlewie totalnie odmienne historie. Grozi od 5 do 20 ale dostanie 1,5 w zawieszeniu i 50 zł grzywny. Jednak o tym jaki będzie wyrok to dowiemy się za jakieś 14 lat jak w końcu zakończy się proces, który, zgodnie z terminami sądów w tym kraju-memie zacznie się pewnie za jakieś 7 lat.