Oni przeczesują Wisłę niejako na chybił trafił. Już to chyba kiedyś pisałem. Skoro wiadomo gdzie mógł wskoczyć do Wisły, jaki był wtedy jej poziom. Jakie jest ukształtowanie dna. Itd. To czy nie ma jakiejś uczelni w Polsce która zajmuje się symulacją przepływu wody, cieczy? Niech w ramach jakiegoś eksperymentu zasymulują jak mogło popłynąć ciało, gdzie się zatrzymać.