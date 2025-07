Ustalono m.in., że Holender przekroczył dopuszczalną prędkość i był pod wypływem narkotyków.

zakop, informacja nieprawdziwa. Miał we krwi thc poniżej dopuszczalnej normy. Nawet u nas po spożyciu to 0,2-0,5 promila, pod wpływem to 0,5 i sugeruje mocny wpływ na jazdę. tutaj to nie miało miejsca.