Polscy sędziowie to dyspozycyjne, opresyjne kanalie. Przymykają oczy na występki ustosunkowanych, dopindalają się do drobiazgów u małych. Silni wobec słabych, słabi wobec silnych.



Sędzia spokojnie mógł oprzeć interpretację, że audycja audio-wizualna nie jest dziennikiem ani czasopismem. Były takie interpretacje. Mógł oprzeć się na tym, że to produkcja nieprofesjonalna niespełniająca kryteriów dziennika ani czasopisma. W ostateczności mógł odstąpić od kary.



Kanalia sądowa po prostu chciała się doebać.



Przypomnijmy Pokaż całość