Od siebie dodałbym horror, który nadal trwa z dostępem do prywatnych lub firmowych licencji kluczy. Gdy klucze cyfrowe stawały się coraz popularniejsze zmienili bardzo c-----y portal do zarządzania nimi "VLSC" na office.com (trochę mniej c-----e).Gdyby nie to że mają monopol to za takie akcje już dawno by zbankrutowali. W dupie mają użytkowników.