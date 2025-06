W grudniu 2024 po raz pierwszy pod jedną z Biedronek moją uwagę zwróciła młoda dziewczyna która przed sklepem zbierała pieniądze na leczenie jakiegoś dziecka. Powiedziałem jej, że po zakupach coś dorzucę i jak wychodziłem to zagadałem co to za dziecko itd. dziewczyna z ukraińskim akcentem powiedziała imię i kilka szczegółów co były wypisane ale nic więcej. Eliasz 2 latka porażenie mózgowe i pochodzi z Warszawy. Zauważyłem, że na puszce jest numer konta i jakieś dane więc zrobiłem zdjęcie i powiedziałem, że w domu się zapoznam i coś przeleje. Chciałem się coś więcej dowiedzieć na jakie dziecko zbierają te pieniądze i przelać jakieś drobne, ale gdzieś czułem że tam jest coś nie tak. Po wpisaniu w google co to za fundacja pierwsze co się dowiedziałem, że Fundacja "Ogień Życia" została założona w 2022 roku i działa jako fundacja. Dwie osoby figurują jako zarząd tej fundacji m.in . 24 letni Andrii i 22 letni Oleksandr. Siedziba podobno mieści się przy ulicy UL. TOMASZA ZANA 43 / 21, 20-601 LUBLIN. (BTW. ktoś lokalny mógłby to zweryfikować przy okazji). Fundacja prowadzi zbiórki i przyjmuje darowizny na cele statutowe. Głównym celem fundacji jest działalność charytatywna oraz działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Statutowe cele obejmują również podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej. W teorii to by było na tyle. Wszystkie te informacje są ogólnodostępne. Więc to co już wiemy, że dwóch młodych Ukraińców założyło fundacje i zbiera środki w całej Polsce na leczenie chorych dzieci. Więc kolejne co sprawdziłem to co figuruje w sieci jeśli wpiszemy dane tej zbiórki. Po sprawdzeniu numeru zbiórki 2024/3197/OR dowiadujemy się termin przeprowadzenia zbiórki publicznej od 2024-08-25 do 2025-08-25 a miejsce przeprowadzenia zbiórki to cała Polska. Sposób przeprowadzenia to zbiórka do puszek a planowana ilość osób zaangażowanych w zbiórkę to 100 osób. Następnie dowiadujemy się:



Cel zbiórki: "Celem zbiórki jest zgromadzenie środków finansowych na sfinansowanie operacji, rehabilitacji i leków po operacji dla dziecka - imię ILLIA."



Dodatkowe informacje o zbiórce: "Konieczne jest wykonanie operacji kolana, a następnie wydłużenia biodra, dokładnie będzie wiadomo we wrześniu na badaniu lekarskim. Koszt następnej operacji wynosi około 15 tys. zł. Operacje będą wykonane pod adresem MedGarden Medical Center, Czerniowce, ul.Chornomorska 4A. I rehabilitacja: Łuck, Okręgowy Dziecięcy Szpital Kliniczny. Zbiórka będzie odbywać się w różnych miastach na terenie całej Polski."



Pierwsze co się nie zgadza to imię dziecka które widniało na puszce. Na puszce widniało, że zbiórka jest na chłopca o imieniu Eliasz (2 lata), pod słowem diagnoza było napisane "wrodzone skrócenie prawej kończyny do 15 cm, anomalia stawu kolanowego, aplazja prawej kości strzałkowej, anomalia rozwoju proksymalnego odcinka prawej kości udowej 1C Paley. Zaburzenia funkcji podparcia i chodu."



Więc co tutaj mamy? Wielką niewiadomą. Pomożecie mi to sprawdzić i nagłośnić? Jeśli faktycznie takie dziecko jest i potrzebuje pomocy to z większą mocą mu pomożemy. Jeśli to wałek, żeby nas kiwać na kase (trwa to już prawie rok!) to najwyższy czas im to ukrócić. W grudniu 2024 pisałem z tą informacją do pewnej osoby która zasiada w ławach poselskich, oprócz podpowiedzi żeby zgłosić to na policję nic więcej się nie wydarzyło.



Opinie o tej fundacji są podobne do mojej "Biedronka miejscowość koło Poznania, wolontariusz nie był w stanie odpowiedzieć z jakiej miejscowości jest dziecko, na które zbiera środki. Nie wiedział również pod jaki adres ma przekazać zebrane środki w Poznaniu", "Jestem sceptyncznie nastawiona co do tego stowarzyszenia. Już sam fakt iż organizatorami zbiórek są młodzi Panowie którzy nie są Polakami nakazuje czujność", "Bardziej wygląda mi to na zorganizowany biznes żerujący na niewiedzy niż fundację". W załącznikach podsyłam wszystkie informacje o których pisałem.



Wierze w moc wykopu. Więc sprawdźmy to.