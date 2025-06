Mój kuzyn miał raka. Choroba postępowała na tyle gwaltownie ze szło określić kiedy umrze mimo prowadzonej terapii. Utrzymywano go na lekach przeciwbólowych. Był już słaby i skontaktowali się z rodziną by mogli się pożegnać, a on poprosić o coś na koniec. Potem go poddano narkozie i podano coś do żylnie, by mógł umrzeć we śnie, bez bólu lęku itp. Coś jak u zwierząt podczas uśpienia.