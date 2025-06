Niech sp.erdalają.UE nic do wojny gdzieś w Azji.Dlaczego w ogóle mamy się mieszać do nie naszej wojny i to jeszcze po stronie islamskiego agresora i ludobójcy wpisanego na listę organizacji terrorystycznych UE?Niech se gazańce radzą sami skoro wywołali tę wojnę,Unia nie będzie ich niańczyć