Kiedyś się uwziąłem na jedną scamownie bo mi powiedzieli że oni mój numer wygenerowali losowo, do czego zresztą przyznali się w mailu. To jest zabronione w prawie telekomunikacyjnym. Zgłosiłem do GIODO przez PUAP. Zgadnijcie co było dalej.



Pokaż spoiler

Pokaż spoiler

Pokaż spoiler