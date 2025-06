uzywanie takich zabawek i to w postaci zalogowej to proszenie sie o problemy.

w samolocie jak silnik wysiadzie to da sie uratowac szubujac, ewentualnie ma sie czas na odpalenie spadochronu w lekkich maszynach.

Jak w smiglowcu wysiadzie silnik to ratujesz sie autorotacja,

A tu jak wysiadzie silnik to co? nawet "k---a mac" nie zdazy sie powiedziec?