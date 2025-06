i to pomimo działajacych na pełnej petardzie członków poszczególnych ekip rządzacych które co chwila rzucają kolejne "łady" i inne mozliwosci wręcz lichwiarskiej działalnosci państwa skierowanych przeciw swoim obywatelom i firmom (bo przeciw międzynarodowym korporacjom to już nie) strach pomyśleć co mogło by się stać, gdyby nie hamulce nałożone na niemal każdą formę działalnosci gospodarczej obywateli