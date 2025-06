A myślicie, że DeepSeek i inne nie zachowują niczego? Dla Chin to doskonałe źródło wiedzy o zachodzie, jego ludziach, technologii, nauce itd. Z branży IT dostają gotowe algorytmy i rozwiązania, które leniwi programiści (albo zmuszeni przez firmę, żeby było trochę taniej i szybciej) wysyłają do review, do tworzenia testów itd.