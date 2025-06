Znów zdechnie, bo po co mi komunikator, w stylu WhatsUpa, Messengera?



Jak już, to alternatywa dla Signala, Telegrama. A po drugie, świat się dla mnie stał bardziej globalny, więc polski odpowiednik, który nie jest popularny na zachodzie, jest bez sensu.



Już widzę że piszę do znajomych: ejj zainstalujcie GG, do tych co w USA/Brazylii czy w Francji mieszkają xD



