Rak trzustki, uznawany za jeden z najbardziej śmiertelnych nowotworów, może wkrótce być wykrywany znacznie wcześniej dzięki pracy niemieckich badaczy. Opracowany przez nich test laboratoryjny ma szansę zrewolucjonizować diagnostykę i znacząco zwiększyć szanse na wyleczenie pacjentów.



Rak trzustki to jeden z najbardziej podstępnych nowotworów, często diagnozowany zbyt późno, by podjąć skuteczne leczenie. Jego przebieg w początkowych stadiach jest często bezobjawowy, co utrudnia wczesne wykrycie i skutkuje bardzo niską, w porównaniu z innymi nowotworami, przeżywalnością.



Statystyki Pokaż całość