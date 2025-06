Ukraińska była wywieszona na znak solidarności ale już dawno powinna być zdjęta, LGBT nie powinna nigdzie wisieć na urzędach wręcz to jest obraza.

Flaga UE, ja uważam że powinna być ponieważ należymy do UE. Mi też nie podoba się UE w obecnej formie co nie znaczy że chciałbym opuścić UE. No ale taki Braun który z jednej stronie siedzi w parlamencie UE i bierze hajs a z drugiej strony pali flagę to Pokaż całość