W szczególności trzeba pokazywać ten wykres wszystkim PiSowsko-radzieckim aktywistom którzy bardzo by chcieli żeby Polska opuściła EU.



Dla niepiśmiennych, to jest bilans netto wpłat/wypłat z budżetu do PL do wspólnej kasy w EU. Polska dostała 12 mld Euro więcej niż wpłaciła do budżetu. I to jest 2-3 razy więcej niż druga w kolejności Grecja. Od kogo dostaliśmy te pieniądze? Od Niemiec czy Francji, którzy najwięcej wpłacają a najmniej dostają.