Nie daje na żadne fundacje i zbiórki. Jeżeli sama fundacja nie oszukuje, to oszukuje lekarz oferując terapię za miliony w stanach, która jedyne co zrobi to da złudną nadzieję i napełni kieszenie odpowiednim ludziom.

Daje jedynie na WOŚP, bo ich PiS kontrolował od góry do dołu przez dekadę i nie mogli nic znaleźć ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )