I co?. To wszystko? A gdzie jakiś artykuł? Wyniki badań? Co było źle? Co skontrolowano, jakie są normy i o ile przekoroczono? Dlaczego badaniem zajmuje się KAS*, a nie jakis sanepid czy inspekcja handlowa? Może na filmie coś powiedzią. A nie film to tylko jakieś przebitki do gównianej muzyczki. Dziennikarstwo AD 2025.



* bo chodzi tylko o kasę z akcyzy, a cała reszta nikogo w tym kraju nie obchodzi.