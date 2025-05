W skrócie - mieli wieści na temat szczepionki wcześniej ale ich nie opublikowali bo to by było "zwycięstwo" dla administracji Trumpa która była przy władzy.



Ale cały argument mnie śmieszy. Bo twierdzą że nie wypuścili informacji by nie wpływać na wybory ale też wpłynęli na wybory nie wypuszczając informacji.



Realia są takie że dadzą administracji Trumpa łapówkę tak jak np. to zrobił Facebook i Trump ich zostawi w spokoju.