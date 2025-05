Używam linuxa na codzień ale używanie go do gier to męczarnia. Dużo lepiej mieć dual boot i nie tracić czasu na rozwiązywanie ciągłych problemów. Np w csa grać się nie da, bo nie jestem w stanie skonfigurować przycisków na myszce. A wynika to z braku sterowników do popularnej myszki logitech