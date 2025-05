Klękajcie narody, ktoś zaczyna odkrywać, że ofiarami są TEŻ mężczyźni.



Po prostu różnica jest taka, że jak kobiecie źle to lata po ludziach i opowiada, że ją facet bije, nie daje pieniędzy na pierdoły, że na nią krzyczy itd.

A facet siedzi cicho jakiego piekła by nie miał, bo wstyd.

A prawda jest taka, że kobiety są bardzo przemocowe - zakaz wyjścia z kolegami na p--o to też jest p-----c. Darcie japy Pokaż całość