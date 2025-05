Z tym tekstem o Uberze ewidentnie widać, że nie chodzi o zanieczyszczenia. Tu ewidentnie chodzi o organicznie posiadania prywatnego transport. Przecież obojętnie czy prywatne auto czy kogoś to wyemituje tyle samo zanieczyszczeń. Ba! Nawet Uber wyemituje więcej bo musi po tego gościa dojechać. No cóż od debili nie ma co wymagać logiki.