Chcesz, żeby wróciła taka Europa? To rób dzieci!. Mierzi mnie to jojczenie bezdzietnych.milenialsów o tym jak to imigranci Europę psujo, mordujo, gwałco... hurra durrr. Chcesz, żeby było.jak dawniej to musisz postarać się o 3 do 5 dzieci, wychować je w wartościach europejskich (=chrześcijańskich lub liberalnych) i ogólnie wziąć się do roboty a nie grać całe dnie w gierki na kompie. Taka jest moja diagnoza. O mnie: 4 dzieci, praca 10h dziennie, urlop Pokaż całość