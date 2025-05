Ponieważ ostatnia z kolejek nie podała opisu zainteresowanym powiem o co chodzi:

1. Kolejka działa w sezonie - podano w przewodniku kolejowym kontakt, zatem najlepiej się zawczasu upewnić, czy np. czerwiec to już sezon :) Na pewno lipiec - sierpień.

2. Helska kolejka wąskotorowa działa niejako wewnątrz Muzeum Obrony Wybrzeża jako osobny - prywatny podmiot. Trzeba zatem najpierw wykupić bilet na teren Muzeum, by tą kolejką móc się przejechać. Najlepiej zostawić pojazd na parkingu Pokaż całość