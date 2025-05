To byłoby rozsądne gdyby tylko Android nie wymagał tworzenia ROM systemu dedykowanego na konkretne urządzenie. W przeciwnym wypadku oznaczać to będzie rosnącą grupę urządzeń będących "systemowo ograniczanymi elektroodpadami", co nie ma wiele wspólnego z tak promowaną również przez Google ekologią, równocześnie nakręcając popyt dla sprzedaży nowych urządzeń. Szczególnie, biorąc pod uwagę, że współcześnie nawet kilkuletni smartfon ma często nienajgorszą, wystarczającą do komfortowego korzystania wydajność.