Jechanie i umniejszanie zasług komuś, kto poświęcił się niejako dla sprawy, postawił własne życie na szali i dzięki komu zachodni alianci w II WŚ dowiedzieli się, co tu się o----------o z żydami, to czyste s-----------o. I nie chodzi tu o to, czy jesteś lewakiem, prawakiem, normalsem czy dvbt. Pilecki to bohater. Ale z drugiej strony czego oczekiwać od potomków komuchów, którzy przecież Pileckiego zakatowali.