Przykro mi to pisać, ale jeśli chłop robi takie akcje jak samospalenie, albo jak ten psychiatra z artykułu, wali w ochroniarza siekierą, to może lepiej, żeby nikogo nie wychowywał. Spotkałem na swojej drodze wielu alienowanych ojców i nie brakowało tam solidnych odklejeńców. Psują reputację innym ojcom. Wiem, że boli jak nie widzisz dziecka (byłem tam, wiem jak jest, przetrwałem to, syn sam przyszedł), ale to jest twój ból i masz się ogarnąć Pokaż całość