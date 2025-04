Wytłumaczy mi ktoś jakim cudem we Wrocławiu wygrał Sutryk który trafił do aresztu i ludzie znów na niego zagłosowali? Naprawdę wyborcy w miastach to ciekawy temat. Mam wrażenie, że to są odpowiedniki typowych mieszkańców wsi którzy ślepo lecą głosować na PiS to w miastach ślepo lecą głosować na po nie prześwietlając historii polityka na którego oddają swój głos.