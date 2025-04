To, że google pozwoliło w nazwie aplikacji umieścić tak dużo znaków i jeszcze adres www to jest cholernie duże niedopatrzenie.

Przerażające, że tak duże korpo sobie pozwoliło na atak z wykorzystaniem ich własnych narzędzi żeby lepiej się pod nich podszyć.

Jak się tak zastanowi człowiek to nie jest jakiś mega skomplikowany atak, ale wygląda to diabelnie dobrze i pewnie nie jeden ogarnięty by się nabrał na to.