Nerwowe zachowanie było spowodowane wyłącznie lękiem, który do teraz czasami się odzywa.

Pokaż całość

W sumie ciekawa sytuacjia jeżeli zwierze było faktycznie agresywne i właściciel chciał go oddać do schroniska to dlaczego nie zostało ono przyjęte. Sam fakt, że była tak agresywny iż trzeba było go uśpić po 5h prób, by do niego podejść jest trochę przerażającyCiekawe czy pies ma szansę na adopcję, bo tu trzeba właściciela który będzie potrafił się zająć agresywnym