samochód to najlepszy tak max do 2012 bo wszystko samemu sie zrobi od napraw mechanicznych po naprawy elektroniczne chyba że kogoś stać na jakieś dedykowane interfejsy diagnostyczne za kilka tysi, choć i to zależy od marki, bo niektóre volvo bodajże już od 2012 wymagały łączenia sie z serwerami volvo do np programowania wtryskiwaczy