Polskie płytki zniszczyły się same, a teraz producenci polskich płytek za pomocą przeróżnych kont i redakcji próbują zwalać winę na cały świat za ich sytuację, tak samo jak robią to deweloperzy. Trzeba było być mniej chciwym i produkować produkty na jakimkolwiek poziomie jakościowym, zamiast produkować zsyczajne gónwo w cenie hiszpańskich czy włoskich produktów. A co zrobili polscy producenci zamiast tego? Po prostu wywindowali veny płytek myśląc, że zachodnia cena zrobi z nich Pokaż całość