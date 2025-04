Studia IT były najgorszą stratą czasu i gównem, którego doświadczyłem. Już mogłem pójść na jakieś humanistyczne, a samemu robić IT.

Chodzi o to, że wszystko na polskich studiach IT jest zapóźnione o 20-30 lat:

-programowanie, zaczęliśmy z Turbo Pascalem -_-, poszliśmy w C (rok pieprzenia o wskaźnikach), następnie C++ i na tym się skończyło programowanie na studiach inżynierskich, na jakiś podstawach podstaw dzisiaj niszowego języka. No tak, jeszcze Assemblera pokazali na 2 wykładach xD Pokaż całość