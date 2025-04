Może poczekajcie z wyrokami. Jeszcze skończy się na tym, że to typowy Seba co nawet nie wiedział z jakiej okazji są te flagi i co to jest to całe Westerplatte... i będzie przypał.



Obstawiam, że to zwykły złodziej. Może Ukrainiec, może Polak, może Gruzin, albo Rumun z Wykopu