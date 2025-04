W niedzielę to zobaczyłem i zastanawiałem się jak to jest możliwe, że ktoś wydał pozwolenie na coś takiego. Ci ludzie z istniejącego bloku nie będą mieli nawet odrobiny światła. Zapewne też jeszcze drogę pod oknem na dostawy oraz zaplecze techniczne, etc. Patologia w najgorszym wydaniu. Mieszkańcy powinni podać miasto do sądu i zablokować budowę.