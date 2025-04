Popularna metoda jest 'na skip'. Jak zaczynamy remont domu, to na podjazd wsadzamy skip. Okoliczne pałatajstwo momentalnie, pod oslona nocy zapelnia go swoimi lodowkami, meblami, materacami i zwyklymi smieciami. W efekcie, zanim ekipa cos zrobi skip juz jest pelny i trzeba dzwonic po kolejny. Jedyna metoda jest zatrudnienie ciecia do pilnowania tak budowy jak i tego skipa. I to wszystko w srodku miasta, kilka kilometrow od scislego centrum Londynu.