Ostatnio w lidlu było spora kolejka do kas, a samoobsługowe wolne, to mówię do gościa w kolejce, który narzekał, że duża kolejka, że tamte są puste, a on na to, że mu nie płacą za pracę przy kasie, więc nie będzie robił tego za darmo i postoi w kolejce do normalnej kasy. No takich ludzi to ja szanuję!