Co się stanie, gdy przedstawisz sobie trzech Jezusów z kliniki psychiatrycznej? Brzmi to dziwnie, ale właśnie na taki pomysł wpadł psycholog Milton Rokeach w 1959 roku. Z jakiegoś powodu lekarz uznał, że pomoże to pacjentom pozbyć się urojeń wielkościowych i otworzy nowy rozdział w psychiatrii.