Jakby ktoś miał zamiar sobie wypróbowywać aktywatory to nie polecam tej nowej metody online z powershella, bo nawet jeżeli strona pirata jest wiarygodna to może zostać przejęta itp.

lepiej ściągnąć sobie ten skrypt all In one w wersji offline i wiersza poleceń.



Tam macie trzy metody aktywacji:



Pierwsza metoda aktywacji po prostu uzyskuje nielegalnie oficjalny klucz z serwerów Microsoftu - mogą go zablokować gdy będą chcieli. Pokaż całość