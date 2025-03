Uwaga, uwaga, jestem równie przewidujący, a nawet lepiej niż Bartosiak. Idą ciężkie czasy, Polska musi być silna by przerwać, może będzie wojna , może nie będzie, nasi politycy jak to dobrze rozegrają to będzie dobrze ale za to jak źle to rozegrają to będzie źle. Żeby być silnym militarnie to trzeba się zbroić , a żeby być silnym gospodarczo to trzeba mieć silną gospodarkę. Także podsumowując albo będzie dobrze albo źle, ewentualnie Pokaż całość